Юлиана Кулюкина: Украинците, дошли в България в началото на войната, доста добре са се интегрирали

Пиксабей

Украинците в България отбелязват в неделя 34-ата годишнина от Деня на независимостта на Украйна. В София това ще се случи на т.нар. украински фестивал, съвместно със Столична община, пред Народния театър.

Пред БНР Юлиана Кулюкина от Просветно-информационния център на украинците в София, които са съорганизатор на фестивала, разказа:

"Четвърта година провеждаме това събитие. Такива фестивали са много важни за украинците, защото те са далеч от дома. Ние сме свикнали в Деня на независимостта да се събираме, да празнуваме, да имаме фестивали, панаири. Искаме да запознаем българите, които подкрепят Украйна, да дойдат при нас и да се запознаят с украинската култура. Всеки е добре дошъл".

Ние сме хубава нация, която обича да празнува различни празници, като ние празнуваме и български празници, отбеляза тя в интервю за предаването "Преди всички". И допълни: "Учим децата на български език, история, култура, традиции, за да може да се интегрират в българската общност".

По думите ѝ хората, които са дошли в България в началото на войната, доста добре са се интегрирали - имат работа, а децата учат в българските училища и ВУЗ-ове. Всеки ден обаче пристигат нови хора, които се нуждаят от подкрепа, подчерта Кулюкина.

Всеки ден се променят ветровете, констатира тя и обясни:

"Украйна много зависи от САЩ - там няма яснота. Радаме се, че Европа ни подкрепя. Но една част зависи от САЩ и никой не е сигурен какво ще бъде утре. Всеки ден бомбардират градове, всеки ден загиват хора".

"Путин лъже постоянно. Може да обещае, че ще спре атаките и че ще има почивка на фронта, но той не спазва думата си. Не вярвам, че ще има среща в близко време", изказа мнението си Кулюкина.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!