Юлия Свириденко потвърди, че подава оставка като премиер на Украйна

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краинският премиер Юлия Свириденко потвърди, че ще се оттегли от поста си, след като по-рано днес президентът Володимир Зеленски обяви мащабна реформа на правителството.

"Благодарна съм на президента за доверието и високата оценка за работата на нашия екип. Гордея се, че имах честта да ръководя правителството в най-трудния период от съвременната история на Украйна", написа Свириденко в Telegram.

Преди това Зеленски съобщи, че е предложил на Свириденко нова позиция, фокусирана върху международните отношения, след едногодишния ѝ мандат като премиер на страната, посочва БНР.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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