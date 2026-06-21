Юлиян Вергов: Ако за секунда не ти се излиза на сцената, спри да го правиш

Кадър Нова телевизия

Актьорът Юлиян Вергов призна, че един от най-ценните уроци, които е получил от Светлана Манева, е свързан с отдадеността към професията. В предаването „На фокус“ той цитира своя преподавател: „Ако за секунди не ти се прави това, веднага спри да го правиш изобщо“. По думите му това е урок за любовта към театъра и актьорската професия, който остава валиден и днес.

Вергов коментира и новия сериал „Дъждът оставя следи“, в който участва и като част от продуцентския екип. Според него една от важните теми в продукцията е обществената памет. „Един от големите проблеми на нас самите е късата памет или въобще липсата на такава. Ако имахме по-дългосрочна памет и неизбирателна, щяхме да си спомним много неща - дори за политика, история и така нататък“, каза той.

Актьорът разказа и за трудностите, които често остават скрити за публиката. По думите му не са рядкост случаите, в които артисти излизат на сцената въпреки сериозни контузии или тежки лични преживявания. „Играл съм с късан менискус, с късани кръстни връзки, с две счупени ръце“, сподели Вергов.

Вергов призна, че днес гледа на професията си с още по-голямо любопитство и желание да бъде част от различни творчески процеси. „Живеем в много интересно време. Не казвам лесно, но интересно. Много неща са ми интересни и искам да ги разбера“, каза той.

Редактор "Екип на Петел",

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