Юлияна Дончева: Корупцията в България не е мотив, когато е обвинен политик

Аз съм съгласна с това, че в България наистина има много комисии, но проблемът не е в техния брой. Проблемът е в това, че те са с много рязани пълномощия, защото конкретно Антикорупционната комисия беше създадена точно под натиска на Европейската комисия. Да има един орган, който да преследва корупцията по висшите етажи на властта.

Така започна коментара си за КПК Юлияна Дончева, след като днес Бойко Борисов обяви, че въпросната комисия трябва да бъде закрита.

В случая обаче, когато ръководният орган на КПК е избран с обикновено мнозинство в Народното събрание, а не с квалифицирано, това означава, че в избора на това ръководство ще участва и опозицията. А това е гаранция, че ще има една широка подкрепа това ръководство, и тогава една такава комисия би била приета от повечето политически сили и не би била обвинявана, че служи на една или на друга партия за разчистване на някакви сметки, добави тя.

Отделно КПК не е с особено големи правомощия. Тя събира данни и пише доклади, но тя не е крайният орган. Тя не издава присъди, тя не може да наложи някакви наказания, така че в случая тази комисия абсолютно се превръща в някаква такава междинна. За да се превърне една комисия в работеща, ако желаят политиците, те много бързо могат да преформулират нейните функции, така че да бъде гарантирано за обществото, че тази комисия няма да служи за бухалка, а ще изпълнява, каза още Юлияна.

Защото България е една от малкото държава, в които няма големи политици, които да изтърпяват наказание. Видяхме например, че във Франция посегнаха на президента Саркози, но в България все още, когато излязат някакви обвинения срещу който и да е политик, винаги от другия лагер казват, че това е по политически причини. При нас никога корупцията не е мотив, когато става въпрос за обвинение срещу политик, допълни по Нова Тв предприемачът.

