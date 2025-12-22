Юлияна Дончева: Влизаме в спирала от избори

Редактор: Недко Петров

Предприемач направи лична прогноза, че влизаме в поредната спирала от поредни избори. Според Юлияна Дончева това никак не е добре в тази динамична и много деликатна ситуация, пред каквато предстои да бъде изправена страната ни с влизането в еврозоната.

Дончева смята, че сега се говори за някакви свръхочаквания, които никога не са водили до нищо добро, защото, след като канализираш вниманието към една личност или една партия, пропускаш и не забелязваш какво казват останалите.

Аз лично имам нуждата да видя на политическия терен нови лица, нови идеи и нова енергия, а не преопаковани стари муцуни под нова абревиатура, която често получаваме като очаквания. Време е да се даде малко шанс на младите, те да кажат своите идеи, защото това са много по-различни от вече миналите по няколко пъти през тази рулетка, които вече знаем какво ще ни обещаят, коментира Юлияна.

Що се отнася до новите политически проекти, тя не ги свързва с един политически проект,а свързан с президента Радев.

Причината според Дончева е, че държавният глава отдавна е на политическото поле, след като много служебни кабинети бяха назначени от него.

Това означава, че ние знаем вече неговата политика и позиции, знаем и лицата, на които той се е доверявал, различните министерства и въобще политиката му. Така че по-скоро той би играл на пистата на алтернативата и аз не припознавам в него нов проект, а го виждам сред младите хора, добави в „Пресечна точка“ Дончева.

