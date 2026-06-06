Юни – най-желаният месец за сватби заради дати с повтарящи се цифри

Пиксабей

Месец юни се очертава като един от най-предпочитаните за сватби и сключване на граждански брак през 2026 г., като интересът е насочен към дати със съвпадащи цифри.

Най-желана се оказва датата 06.06.2026 г., следвана от 20.06.2026 г. и 26.06.2026 г. Много двойки избират именно тези дни за началото на своя съвместен семеен път и сватбеното си тържество, предава "Дарик".

Предпочитанието към летните месеци и към символичните дати продължава да бъде сред водещите тенденции при планирането на сватби и сватбени тържества.

Макар нумерологията да е въпрос на лични вярвания, избраните дати през юни 2026 г. се отличават с повтарящи се цифри и лесна за запомняне структура. Именно това ги прави предпочитани сред бъдещите младоженци, които търсят символични и впечатляващи дати за своя специален ден.

Редактор "Екип на Петел",

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