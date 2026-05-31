Юни започва с бури
Пиксабей
Дъждовното време ще продължи почти през цялата първа седмица на юни, като се очаква валежите да спрат чак в събота (6 юни).
Това съобщават от НИМХ в седмичната си прогноза за периода 1.06 - 6.06.
През първите дни от юни въздушната маса ще е силно неустойчива.
Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.
На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки.
Вятърът ще е слаб и умерен, в понеделник от запад-северозапад, през следващите дни - най-често от югоизток. Дневните температури ще бъдат от 22°-24° до 29°-31°. В събота вятърът ще отслабне, на места и ще стихне.
Валежите ще са на по-малко места. Дневните температури ще са с градус-два по-високи.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!