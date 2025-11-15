Юноша на Спартак донесе точка на Тервел в Балчик

Снимка Фейсбук

Черноморец и Септември Тервел завършиха 1:1 в дербито от 14-ия кръг на Североизточна група в Балчик. Домакините поведоха в началото на второто полувреме, а юношата на Спартак Варна Станислав Иванов изравни в 88-ата минута с второто си попадение за седмицата.

След като получихме гола, ги притиснахме и се игра само на една врата. Уцелихме обаче греда и пропуснахме няколко ситуации да изравним, но накрая все пак успяхме да се доберем до точката. Мисля, че равенството е справедлив резултат, заяви за "Петел" наставникът на тервелци Георги Иванов-Геша.

Септември остава лидер в 35 точки, а Черноморец Балчик е втори с 32, но има един мач по-малко.

