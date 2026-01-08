Юношите на България по волейбол са на европейски финали

Кадър БФВ

Националният отбор на България по волейбол за юноши до 18 години се класира за европейските финали в Италия, след като спечели квалификационния турнир в Подгорица. Във финала на надпреварата възпитаниците на селекционера Мирослав Живков надиграха Сърбия с 3:1 гейма (25:21, 25:27, 25:23, 25:13).



Двата тима се срещнаха за втори път в рамките на три дни, след като в груповата фаза сърбите бяха спечелили драматично с 3:2. Този път обаче „малките лъвчета“ показаха по-голяма стабилност и заслужено стигнаха до успеха.



България отново впечатли с играта си на блокада, като реализира общо 18 точки от този елемент. Най-резултатен за тима бе Антоан Веселинов с 23 точки и 49% успеваемост в атака. Централният блокировач Кристиан Косев добави 13 точки, от които осем директно от блок.



Националите ни спечелиха квалификационния турнир след победа над Гърция с 3:1 в групите, загуба от Сърбия с 2:3, убедителен успех над домакина Черна гора с 3:0 на полуфинала и реванш срещу сръбския тим във финала.

