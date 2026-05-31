Юношите на Спартак станаха шампиони по водна топка

Снимка Фейсбук, КПС Спартак Варна - Водна топка

Ватерполистите до 16 години на Спартак Варна станаха шампиони на България. Във финала талантите на Найден Найденов разбиха Славия с 14:4 в басейн "Диана" в София.

Ето как в Спартак отбелязаха големия успех на страницата сивъв Фейсбук:

Днес не празнуваме просто една титла.

Днес празнуваме един сезон, в който едни момчета доказаха, че когато талантът срещне труд, дисциплина, постоянство и характер, резултатът е само един.

ШАМПИОНИ!

Без загуба.

От първия до последния мач.

С уважение към всеки съперник, но и с категорично доказано превъзходство през целия сезон.

В полуфинала победихме Комодор Варна с 16:6.

Във финала победихме Славия с 14:4.

Но истинската стойност на тази титла не е в резултатите.

Истинската стойност е в пътя.

В ранните сутрини.

В късните тренировки.

В пропуснатите празници.

В умората.

В болката.

В моментите, когато беше трудно.

И в това, че тези момчета никога не спряха да вярват.

Те изградиха не просто отбор.

Те изградиха семейство.

Отбор, който се бори един за друг.

Отбор, който носи с гордост емблемата на Спартак Варна.

Отбор, който показа какво означава да бъдеш шампион.

Тази титла принадлежи на състезателите.

На техните семейства.

На треньорския щаб.

На всички хора, които ежедневно работят за развитието на клуба.

И да — тази титла принадлежи и на Варна.

Защото когато варненски отбор премине през сезона без поражение и завърши на върха на България, това е повод за гордост за целия град.

Индивидуални отличия:

MVP на Държавното първенство U16

Артур Комаров – КПС Спартак Варна

Най-добър защитник на Държавното първенство U16

Ивайло Русев – КПС Спартак Варна

Поздравления за заслужените отличия!

И ако тази титла има своето синьо сърце извън басейна, то това сте вие – нашите привърженици.

Хората, които бяха до нас през целия сезон.

Нямаше значение дали пътуването е 200 километра или 2000.

Нямаше значение дали тръгвахме през нощта или по изгрев.

Нямаше значение дали беше делник или празник.

Вие бяхте там.

По трибуните.

Край басейна.

Зад отбора.

Зад децата.

Зад Спартак.

ВЕРНИ.

И когато днес празнуваме тази титла, знайте, че тя е и ваша.

Защото шампиони стават не само тези във водата.

Шампиони са и тези, които никога не спряха да вярват.

Думи от треньора Найден Найденов:

„Гордея се с всеки един от вас! Не заради купата, а заради характера, дисциплината и отношението, които показвахте всеки ден през сезона. Днес сте шампиони на България, защото го заслужихте. Насладете се на момента, но помнете – това е само началото.“

Поздравяваме всички наши съперници за достойните битки през сезона и за приноса им към развитието на българската водна топка.

А на нашите момчета ще кажем само едно:

Запомнете този момент.

Той е награда за всичко, което вложихте.

Днес празнуваме.

Утре започваме отново.

Защото шампионите не се определят от една титла, а от способността им да продължават напред.

Честито, шампиони!

Честито, Спартак Варна!

Честито, Варна!

