Юрген Клоп се сбогува с феновете на Ливърпул

снимка: Mehdi Bolourian, Уикипедия

Юрген Клоп се сбогува с феновете с Ливърпул, като скандира името на Арне Слот, вероятния му наследник, по време на прощалната си реч на "Анфийлд" в неделя. Носейки червен суичър с надпис "I'll Never Walk Alone" на гърба, Клоп забавлява привържениците с песента "Arne Slot, la la la la la" под звуците на "Live is Life".

Слот, който е треньор на нидерландския клуб Фейенорд от 2021-а, каза в петък, че ще бъде следващият мениджър на Ливърпул. Нито един от двата клуба обаче не е потвърдил официално назначението.

Клоп напуска след близо девет години на "Анфийлд". Последният му мач беше емоционален и завърши с победа с 2:0 над Уулвърхямптън.

"Приветствайте новият мениджър, както приветствахте мен. Сега съм един от вас. Обичам ви до краен предел", каза Клоп по микрофона, докато феновете на Ливърпул скандираха името на Арне Слот.

Мениджърът беше начело на своя 491-и и последен двубой, но въпреки че имаше сълзи, атмосферата беше празнична. Германецът получи реплики на всички трофеи, които е спечелил на "Анфийлд" след мача.

"Напълно съм изненадан. Мислех, че вече ще съм разбит, ако трябва да бъда честен, но не съм. Толкова съм щастлив, че не мога да повярвам. Много съм щастлив заради всички вас, заради атмосферата, заради този мач, заради това, че бяхте част от това семейство, заради нас, как отпразнувахме този ден. Просто е невероятно, благодаря ви много", заяви той.

"Усещането не е като край, а като начало, защото днес видях футболен отбор, който е пълен с талант, пълен с младост, пълен с креативност, пълен с желание. От няколко седмици получавам твърде много внимание, това е наистина неудобно. Видях много хора да плачат и това ще ми се случи тази вечер, защото хората ще ми липсват, но промяната е за добро", добави германецът.

Рекордите, които той оставя, са твърде много, за да бъдат изброени, но освен седемте големи трофея, те включват най-дългата серия на Ливърпул без загуба у дома - 3 години и 272 дни между 2017-а и 2021-а.

