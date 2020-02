Юрген Клоп спечели още симпатии с писмо до 10-годишен фен на Юнайтед

Снимка: "Туитър"

Мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп безспорно е един от най-харизматичните треньори на нашето време. Феновете на Ливърпул, разбира се, го боготворят, но германецът направи жест, с който спечели симпатии и сред привържениците на големия съперник Манчестър Юнайтед, пише Спортал.бг.

Повод за последното стана отговорът, който Клоп изпрати на 10-годишен фен на "червените дяволи". Момчето писало на мениджъра с молбата да направи така, че Ливърпул да спре да побеждава непрекъснато, за да не се превърне в клуба с най-дългата победна серия в историята на английския футбол Невръстният привърженик и неговите родители обаче останали изненадани от отговора на Клоп.



Ето какво написа мениджърът на Ливърпул на Дарах Кърли, както е името на момчето:



Драги Дарах,



Първо, бих искам да ти благодаря за това, че ми писа. Въпреки че не ми пожелаваш успех или нещо подобно, винаги е приятно да комуникираш с толкова малки привърженици на футбола. Поради тази причина ти благодаря за това, че ми писа. За съжаление, в този случай не мога да изпълня твоята молба. Ти искаш Ливърпул да губи, но моята работа е да помагам на Ливърпул да печели. По света има милиона фенове, които искат точно това, така че аз не мога да ги предам. За твоя радост, ние сме губили мачове и ще губим такива и в бъдеще, защото това е футболът. Проблемът е, че когато си на 10 години, си мислиш, че нещата винаги ще бъдат такива, каквито са в момента. Като 52-годишен човек, мога да ти кажа, че със сигурност това не е така.



Четейки твоето писмо, мога да кажа още едно нещо, което е сигурно - страстта ти към футбола и твоя клуб никога няма да се промени. Манчестър Юнайтед има късмет, че има фен като теб.



Надявам се, че ако успеем да спечелим още мачове и дори да вдигнем някои трофеи, ти няма да си толкова разочарован, защото въпреки че между нашите клубове има голямо съперничество, ние изпитваме взаимно уважение. За мен това е смисълът на футбола.



Пази се и късмет,



Юрген Клоп"

We ♥️ this!



10 year old Man Utd fan Daragh from Donegal wrote a letter to Liverpool boss Jurgen Klopp asking him to stop his team winning so often.



Klopp wrote a personal letter back and it's brilliant! pic.twitter.com/MzsWY346U7