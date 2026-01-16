Юрист: Ако се отстранят излишните бройки от администрацията, ще има пари за достойни заплати

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Па данни на НСИ за последните 5 години инфлацията у нас е достигнала до 41%.

Това може да е така, но трябва да помислим какви са били и доходите ни през тези 5 години. В сравнение с преди 5 г. заплатите и пенсиите са се увеличили с около 90%, нещо, което не се казва заедно с негативната новина за инфлацията.

Това коментира пред Нова тв доц. Спас Спасков.

Аз попаднах на друга статистика за доходите – че е около 20% в частния сектор, така че увеличението на разходите е по-голям от това на заплатите, коментира адвокат Силвия Петкова.

В момента хората не харчат спокойно, защото са в паника, че цените ще се покачат още. Но лично аз усещам, че да, наистина за едни и същи неща харча в момента повече, но и доходът ми се е увеличил през тези 5 години, коментира Лора Добрева.

По същия начин превантивно някои цени скочиха преди периода със санкции, но вярвам, че това с времето ще се регулира не само чрез санкциите, но и чрез потребителите, които няма да купуват неща, които са на завишени цени, допълни тя.

Истината е, че инфлацията се влияе не само от пазарните числа, но и от администрацията в държавата и нейните заплати, обясни още адв. Петкова.

Така е, проблемът с администрацията остава нерешен, тъй като за партиите тези хората са гласоподаватели и затова не правят нито реформи, нито нищо. Проблемът си стои и се получава спирала. Трябва да се потърси ефективността в дейността на тези административни кадри и в тази посока никой нищо не предприема. Само бройката гледат и решават да съкратят просто някаква бройка хора. А в тези случаи горят най-вече хората, които наистина работят. Утре пък ние като граждани ще сме недоволни, отново политиците ще се намесят, ще назначат и влизаме в спиралата, коментира Спасков.

И допълни, че според него колкото повече дейности и услуги от държавната администрация отидат в частния сектор, толкова по-лесно ще се реши проблема.

Не е проблемът в това, че се вдигат заплатите на служителите в администрацията, а че тя е раздута и има много хора, които буквално няма какво да правят на работа. Така че ако този излишък от хора се свие, ще има достатъчно пари за достойни заплати за останалите хора в администрацията. Аз също смятам, че всеки служител трябва да получава добра заплата, но броя им трябва да е толкова, колкото е нуждата на държавата, посочи юристът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!