Юрист: Доходите на българите ще се повишат, но няма да стане за една или две години

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Доктор по наказателно право изрази разочарование от популизма на водещи политици. Силвия Петкова визира определени политически сили, които заявяват, че ако бъдат на власт, ще върнат лева.

Това не е възможно, а и референдум за приемането или за оставането на еврото, също не е възможен. Конституционният съд вече се е произнесъл по темата, че подобен референдум е противоконституционен, по простата причина, че България е поела ангажимент да приеме и да влезе в еврозоната още с влизането си в Европейския съюз, коментира юристът.

Това са все неща, които са изпуснати в информационната кампания, не само от правната страна, но и от икономическата гледна точка. Защото наистина в дългосрочен план се очаква повишаването на доходите и въобще повишаване на качеството на живот, но това няма как да стане от веднъж. Няма как да стане и за година, две, това ще бъде един малко по-дълъг процес, в който се изисква да имаме търпение и да не се поддаваме на тази информация, заяви още по Нова Тв Силвия Петкова.

