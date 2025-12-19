Юрист: Пипане на изборния кодекс ще създаде по-голям хаос на изборите

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Доктор по конституционно коментира, че зависимостта от Борисов и Пеевски не е проблема за бъдещето на България, тъй като утре може да се появи зависимост от други. Според Борислав Цеков проблемът не в персонализирането, а как ще се изгражда системата.

За да се тръгне на някъде, трябва да нормализираме системата. Да спре това наслагване на мандати, които се точат до безкрай, защото това е едно безвреме. А безвремето ражда хаос, безвремието ражда гнилостни процеси. Трябва да се започне подбора, внимателният кадрови подбор, но за този подбор аз се опасявам, че отново ще стане политически и партиен. Затова партиите трябва да си дадат сметка още отсега, заяви Цеков.

Последният допълни, че всяко радикално пипане на изборния кодекс в момента, ще означава още по-голям хаос на изборите.

Няма такъв тип гласуване машината да изчислява колко са гласовете. Нека да ги има машините, те улесняват, но нека да се броят гласовете. В Европа масово никъде не се гласува с машини, в Америка гласуват по този начин, както ние в момента гласуваме. Аз също не съм съгласен и със скенерите. Няма смисъл от тях, пак ще се похарчите едни пари, после пак някой ще види дефектите и отново отиваме в същия хаос, добави юристът.

Има един принцип, тоест стандарт и изискване на Венецианската комисия във връзка с избори - всеобщото гласуване не може да бъде гарантирано в днешни условия само с единия способ на гласуване. Нито само с хартия, нито само с машини. Само с машини, означава, че отблъскваме една част от хората, само с хартията, означава, че отблъскваме друга част от избирателите. Все още гласуването се гарантира чрез тези различни способи и за това трябва да се осмисли, каза още по бТВ Борислав Цеков.

