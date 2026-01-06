Юрист: Смущаващо е това, което се случва с безотчетните пари на депутатите

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Юрист направи взривяващ коментар за високите заплатите на депутатите. Според Димитър Маргаритов е много смущаващо, че няма други заплати по света, освен на нашите народни представители, които да се индексират автоматично спрямо ръста на средната заплата от НСИ.

Нелогично е и не е обвързано с резултати, някак си е предпоставено, че ще ти се увеличава заплата. Да не говорим, че и в прословутия закон за държавния бюджет, който така и не беше приет, всички разногласия, които съществуваха по различни теми, бяха единодушие по отношение на това, че този модел на индексация на депутатските заплати трябва да се запази, коментира Маргаритов.

Има и друго смущаващо, което прави впечатление. Според мен така наречените безотчетни пари или както в публикацията бяха определени пари в плик, представляващи около две трети от заплатата, може безотчетно да се вливат в партийната каса и може да отиват за какво ли не. Това не е никак малко и трябва да има някаква подреденост и благоприличие, продължи той.

Аз не казвам, че депутатите трябва да взимат ниски заплати, тъй като са хората, които коват законите и са един съзнателен легитимен нормален избор. Народът е изпратил там свестни хора, които да правят добри закони и да имат необходимата интелигентност, образование и каквото е необходимо, и да взимат добри пари. Но, извинявайте, че употребявам тази дума, но по измекярски начин са конструирани тези възнаграждения, и допълнително предизвикват и без това основателната критика на обществото, заяви още в „Пресечна точка“ Димитър Маргаритов.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!