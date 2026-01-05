Юрист: Улисани в еврото, не виждаме, че се продават опасни играчки

Редактор: Недко Петров

Димитър Маргаритов изрази опасение, че покрай тревогите и терзанията от пазаруването с евро, можем да изпуснем други важни за потребителите теми. Юрисът призна, че днес с безпокойство е прочел статистика от проверки на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, според която коледните проверки са установили, че над 70% от проверените детски играчки не съответстват на стандартите за безопасност.

Тоест, тук ние сме изпуснали нещо, улисани в това да се проследят много внимателно изискванията на Европейския съюз за еврото. Имало е такива играчки, които не са имали обозначение, но е имало и такива, които няма елементарни неща, като описание на български език как да се използват и така нататък, заяви Маргаритов.

Самият този факт, който е малко извън конкретната тема, означава, че ние трябва да сме достатъчно фокусирани върху всички въпроси, и да не даваме прекалено силен акцент на нещо, което така или иначе ще се случи нормално. В случая изпускаме нещо важно за нашите деца, добави по Нова Тв той.

