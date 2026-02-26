Юрист спечели 1000 евро от „Стани богат“

Редактор: Недко Петров

Сирма Денчева Георгиева игра в „Стани богат“ тази вечер и спечели добри пари. Юристът се затрудни при първия въпрос за втора сигурна сума, но помощта на приятелката си от публиката Фотини и „50:50“ продължи напред.

Тя стигна до въпрос за 1500 евро и бе попитана: От заглавието на кой филм „е изпаднала“ Рита Хейуърт“, макар да е в името на новелата, по която е направен филмът?

Тук възможностите бяха Авантюристът, Изкуплението Шоушенк, Тялото и Умирай трудно.

Сирма клонеше къв първата опция, но в крайна сметка реши да употреби последния си жокер. Тя се обади на Венцислав Петров, тъй като той гледал много филми.

Приятелят й обаче остана безмълвен и остави две възможности на Сирма – да рискува или да се задоволи с по-малка печалба.

Георгиева прецени да заложи на сигурното и се отказа, което означаваше, че си тръгва с чек за 1000 евро от телевизионното шоу по бТВ.

Вече извън играта Сирма маркира Авантюристът, но верният отговор бе свързан с Изкуплението Шоушенк.

