"Ювентус" обърна "Интер" в лудо дерби на Италия със 7 гола

"Ювентус" запази пълен актив от 9 точки след първите 3 кръга, като спечели поредното лудо Дерби д'Италия. "Старата госпожа" надви големия противник с 4:3 у дома. Това е второ поредно поражение за "Интер", който отстъпи с 1:2 на "Удинезе" преди паузата. "Нерадзурите" вече са на 6 точки от Юве след само три кръга.

Мачът премина през редица обрати. "Ювентус" на два пъти повеждаше с голове на Лойд Кели и Кенан Йълдъз. "Интер" на два пъти изравняваше с попадения на Хакан Чалханоглу. В края дойде времето на братята Тюрам. Първо Маркус направи 3:2 за гостите, но малко след това Хефрен отвърна за 3:3. В добавеното време изключителен шут на Василе Аджич донесе успеха на "Ювентус", предаде gol.bg.

И двамата треньори направиха рокади в съставите си. Тудор пусна като титуляр за първи път през сезона Душан Влахович, а Джонатан Дейвид остана на пейката. Тун Коопмайнерс стартира вместо контузеният Франсиско Консейсао, а Макени получи позицията като десен халф-бек.

