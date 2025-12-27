снимка: Пиксабей

Ювентус победи Пиза с 2:0 като гост в мач от 17-ия кръг на италианската Серия "А", игран на "Арена Гарибалди" в Пиза.



Единственото попадение в двубоя бе записано като автогол на Артуро Калабрези в 73-ата минута.



В 84-ата минута в игра за Пиза се появи синът на легендата Джанлуиджи Буфон - Люис Буфон.



Кенан Йълдъз покачи резултата на 2:0 в добавеното време на срещата.



Тази загуба удължава негативната серия на Пиза, който е на незавидната предпоследна позиция в първенството с 11 точки, предава Фокус.



"Старата госпожа" е на 3-ото място с 32 точки, колкото има и втория Милан, но с два мача по-малко.

