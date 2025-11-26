Ювентус с инфарктен успех в Норвегия

снимка: Пиксабей

Ювентус постигна инфарктна първа победа в Шампионската лига в гостуването си на Бодьо/Глимт в Норвегия от 5-ия кръг на основната фаза. "Старата госпожа" се наложи с 3:2 след истинска драма.

Основният виновник за успеха на гостите бе младата звезда Кенан Йълдъз, който се появи като резерва в началото на второто полувреме и това се оказа блестящ ход на Лучано Спалети. Турчинът не отбеляза нито един от головете за своя тим, но имаше огромна роля за всеки от тях. Бодьо/Глимт поведе през първото полувреме с гол на Оле Бломберг в 27-ата минута, но Юве изравни чрез Лоис Опенда в 48-ата, а след това направи и обрат с попадение на Уестън Маккени в 59-ата минута.

Домакините отново възстановиха равенството от дузпа в 86-ата минута, реализирана от Сондре Фет. В 91-вата минута обаче Джонатан Дейвид отбеляза победния гол за италианците, видя Спортал.

Домакините заложиха на Каспер Хьог, Оле Бломберг и Исак Мата в атака. В средата на терена действаха Патрик Берг, Хакон Евйен и Сондре Фет.

Лучано Спалети пък бе направил доста промени в състава си, но това като че ли се оказа грешен ход и едва с влизането на титулярите през втората част, и особено на Кенан Йълдъз, "старата госпожа" успя да стигне до успеха. Той започна мача с Лоик Опенда на върха на атаката, който бе подкрепян от Фабио Мирети и Франсиско Консейсао в предни позиции. В средата на терена действаха Василие Аджич и Мануел Локатели, а на крилата бяха Андреа Камбиазо и Уестън Маккени.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!