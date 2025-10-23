Йънг Бойс наниза трети гол във вратата на Лудогорец

кадър: Макс спорт

Йънг Бойс и Лудогорец играят при 3:1 в мач от третия кръг на основната фаза в Лига Европа. Петър Станич откри резултата в 26-ата минута, а в 45-ата Равелсон изравни. Швейцарците стигнаха до пълен обрат чрез попадение на Фаснахт в 53-ата минута, а в 63-ата Бедиа отбеляза от дузпа трети гол.

Треньорът на "орлите" Руи Мота предприе цели шест промени в сравнение с 11-те, които започнаха в прединшния евродвубой срещу Бетис. Голямата изненада е свързана със Станислав Иванов, който получи титулярно място в атака за сметка на Биле и Машадо. Там той си партнира с Текпетей и Видал, а българският шампион започна без типичен централен нападател.

Останалите промени са свързани най-вече в отбрана. Падт, Сон и Куртулуш бяха заменени от Бонман, Андерсон и Вердон. Дуарте замени Нареси, а в предни позиции Иванов и Текпетей заеха местата на Биле и Маркус.

В днешния ден се изля силен дъжд над Берн, който спря непосредствено преди срещата.

Двубоят започна с неточен удар на Текпетей в 30-ата секунда. В четвъртата минута пък Мал завърши добра атака на домакините с шут по земя от двайсетина метра, а Бонман плонжира и улови.

Лудогорец отговори в 6-ата минута с комбинация отляво и силен изстер на Станич извън наказателното поле, който профуча над напречната греда. Секунди по-късно Текпетей видя, че Келер е доста напред и пробва прехвърлящ удар от центъра, но не уцели вратата на швейцарците.

В 10-ата минута Малес направи сериозен пропуск, тъй като не успя да реализира от 6-7 метра, засичайки в аут центриране отляво.

В 17-ата минута Бонман намери Видал, крилото на "орлите" навлезе в наказателното поле на съперника и шутира опасно към далечния ъгъл, а Келер изби с върха на пръстите на левия си крак.

Йънг Бойс приби отбраната на Лудогорец отляво в 24-ата минута, а атаката на швейцарците завърши с опасен изстрел на Монтейро, който излезе в аут близо до горния ляв ъгъл на българската врата.

Въпреки това положение разградчани се представяха много добре до този момент, а силната им игра даде резултат в 26-ата минута. Тогава Текпетей получи пас пред наказателното поле на противника. Влезе в него и майсторски върна към Станич. Сърбинът елиминира елегантно Фернандес и с шут по земя от 13-14 метра прониза Келер.

В 34-ата минута Алмейда направи безмислен фал пред наказателното си поле и даде възможност на Гигович да обстрелва Бонман, но вратарят на разградчани спаси изстрела на противниковия футболист.

Само 120 секунди по-късно Калоч се измъкна от домакинската отбрана и отправи силен шут от малък ъгъл, а Келер изби.

И когато изглеждаше, че разградчани ще се оттеглят с гол преднина, дойде изравнителното попадение на Равелсон в 45-ата минута. Андрюс се включи отдясно и върна към своя съотборник, който с удар от около 11 метра заби топката в земята, което й придаде допълнително ускорение и тя влетя в мрежата на Бонман под напречната греда.

Секунди след началото на втората част Лудогорец се пропука в центъра на отбраната и позволи на Бедиа да отправи изстрел от непосредствена близост, но футболистът на швейцарците не уцели вратата.

Последваха още няколко атаки на домакините, които изцяло взеха инициативата от началото на второто полувреме и бързо стигнаха до пълен обрат в 53-ата минута. Фаснахт се измъкна от зоната на Недялков и реализира останал очи в очи с Бонман.

След час игра представящият се доста слабо Алмейда чукна леко в крака Гигович в наказателното поле. Първоначално съдията не отъсди нищо, но след преглед с ВАР промени решението си и посочи бялата точка. Зад топката застана Бедиа и без проблем вкара за 3:1 в долния ляв ъгъл, тъй като Бонман се хвърли на другата страна.

В 67-ата минута Монтейро изпусна сам срещу вратаря, шутирайки над вратата. Секунди по-късно Сон направи фрапантен пропуск. Испанецът, който се появи малко по-рано на мястото на неубедителния Иванов, не успя да вкара от три-четири метра с глава на празна врата.

ЙЪНГ БОЙС - ЛУДОГОРЕЦ 3:1



0:1 Петър Станич 26

1:1 Равелсон 45

2:1 Фаснахт 53

3:1 Бедиа 63 д.

ЙЪНГ БОЙС: 1. Келер, 2. Андрюс, 4. Зукру, 23. Бенито, 3. Хаджам, 39. Малес, 45. Равелсон, 6. Фернандес, 77. Монтейро, 29. Бедиа, 37. Гигович

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 2. Андерсон, 24. Вердон, 4. Алмейда, 3. Недялков, 25. Калоч, 23. Дуарте, 14. Станич, 37. Текпетей, 11. Видал, 99. Иванов

