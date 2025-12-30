снимка pexels

Йемен обяви извънредно положение, след като сепаратисти завзеха обширни територии от страната.

Ръководителят на президентския съвет на Йемен обяви извънредно положение и прекрати споразумението за сигурност с Обединените арабски емирства (ОАЕ), тъй като въпросните сепаратисти са подкрепяни от Абу Даби.

„Съвместното споразумение за отбрана с ОАЕ се отменя“, гласи официалното изявление. С отделен указ пък беше въведено 90-дневно извънредно положение, включващо 72-часова въздушна, морска и сухопътна блокада, предаде БГНЕС.

