Йоана Буковска: Аз съм бебето на фалшивите новини

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Актриса изригна мощно срещу фалшивите новини. Йоана Буковска разкри, че е потърпевша още от раждането на жълтата преса. Тя счита себе си за едно от бебетата на фалшивите новини, след като е била на едно от заглавията на първата страница на първия вестник „Шок“ през 1999 година.

Проблемът тук е друг обаче, защото през 1999-а година нямаше социални мрежи. Имаше жълта преса, която се появи в България по подобие на западните си аналози. Както знаете, журналистиката и изобщо хората, задоволяват ниските си човешки страсти с лошите новини. Нали хляб и зрелища, но зрелищата отдавна не са положителни новини, а само лоши. На този принцип работеше и жълтата преса, на този принцип започна да работи и социалната мрежа, където всеки е фактор, създавайки си собствен профил, със собствена трибуна, откъдето безнаказано може да тиражира за всеки новини, започна Йоана.

Може от неговия профил при достатъчно добри познания на техниката и това как функционирате изобщо онлайн мрежите, технологията може да ти създаде хиляди фалшиви профили, каквито и аз имам, каквито и много мои колеги имат. Оттам се тиражират също много новини. Проблемът е, че липсва регулатор, липсва правораздаването да защити собствения си личен периметър. Това че всеки си изгражда собствен олтар, от който той е идол и безнаказан, и всеки може да каже за теб каквото си пожелае в социалната мрежа, това се тиражира от други хора. Ти там нямаш абсолютно никакъв начин да отреагираш, да контролираш, да запазиш близките си, продължи тя.

Навремето моят дядо, Светла му памет, почти получи инфаркт, когато прочете поредната новина с мои извадени кадри от Дунав мост. Бяха актови кадри от една сцена на филма, с абсолютни лъжи и спекулации по мой адрес, но дядо почти беше вкаран в болница, след като видя този брой на този жълт вестник, заяви още Буковска.

Ти се чувстваш ужасно виновен, че си роден в България, където си станал известен, да не казвам по-силна дума, и с това се спекулира, и се продават хиляди броеве тогава за хиляди левове. Ти си само потърпевш, и твоя имидж, твоя статут на човек, който в съвсем друга среда гради кариерата и името си. Не можеш да защити доброто си име, защото правораздаването е доста назадничаво, особено в България, категорична е Йоана.

По отношение на всички тези групи, които са провокирани да действат така там, има огромна доза жажда за слава и за изява. Но това е само доказателство за нещо, което като моя дефиниция, е, че когато си гневен на това как не можеш да постигнеш нещо и се чувстваш безсилен да достигнеш този човек или постижение, това предизвиква само агресия, завърши в „Пресечна точка“ Йоана Буковска.

