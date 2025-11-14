Йоана Буковска предупреди за нещо по-гадно и от райския газ

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Райският газ все още се продава и това е свинщина, заяви в „Пресечна точка” по Нова телевизия актрисата Йоана Буковска. Тя обаче подчерта, че има и по-плашещи тенденции за българските тийнейджъри.

Буковска каза, че се е запознала подробно със статистиката и е потресена колко лесен е достъпа на 15-16-годишни до цигари и електронни устройства за пушене. „Не вярвам пълнолетни да ги купуват, продавачите им ги дават, въпреки че е е забранено от закона”, заяви тя.

Актрисата посочи също, че много тийнейджъри се друсат и със законни медикаменти, купени от аптеката. „Възрастни хора, продавачи на цигари и аптекари, снабдяват децата с това, което им е забранено”, възмути се тя.

