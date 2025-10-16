реклама

Йоана и Александра ще се борят за оцеляване в “Игри на волята“

16.10.2025 / 20:30 1

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Тежката битка, която загубиха снощи Завоевателите, ги събра тази вечер пред Ралица Паскалева в „Игри на волята“.

Те трябваше да направят своя избор – да гласуват за някого, който да се бори на елиминационна битка.

Вие сте най-богатото племе. Червиви сте от пари, жегна ги в началото Ралица Паскалева, като ги подкани да харчат, за да си купят спасение.

Богаташът Ивайло, който има 150 гроша отказа.

Йоана, която разполага със 100 гроша, се раздели с половината.

Останалите пасуваха.

Но при гласуването дори и 50-те гроша, които Йоана похарчи, не я спасиха.

Така с най-много получени гласове на елиминационна битка отиват Йоана и Александра, но срещу кои от участниците от другите племена ще се борят за оцеляване, ще стане ясно утре.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
cron1 (преди 24 минути)
Рейтинг: 126968 | Одобрение: -17152
Много мургави тия, бе, няма ли по-бели...:devil:
Марио Кроненберг

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама