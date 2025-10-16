Йоана и Александра ще се борят за оцеляване в “Игри на волята“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Тежката битка, която загубиха снощи Завоевателите, ги събра тази вечер пред Ралица Паскалева в „Игри на волята“.

Те трябваше да направят своя избор – да гласуват за някого, който да се бори на елиминационна битка.

Вие сте най-богатото племе. Червиви сте от пари, жегна ги в началото Ралица Паскалева, като ги подкани да харчат, за да си купят спасение.

Богаташът Ивайло, който има 150 гроша отказа.

Йоана, която разполага със 100 гроша, се раздели с половината.

Останалите пасуваха.

Но при гласуването дори и 50-те гроша, които Йоана похарчи, не я спасиха.

Така с най-много получени гласове на елиминационна битка отиват Йоана и Александра, но срещу кои от участниците от другите племена ще се борят за оцеляване, ще стане ясно утре.

