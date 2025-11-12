Йоко намекна за неочаквана развръзка в “Ергенът“

Редактор: Недко Петров

Певица разплете любовен триъгълник в „Ергенът: Любов в рая“. Йоана Захариева изрази убеденост, че Красимир ще зареже Анна-Шермин и ще се събере с Киара. Това е в пълен противовес със случилото се преди дни, когато бизнесменът върна във формата Анна-Шермин, с което категорично показа, че държи повече на нея.

Какво нещо е, когато човек е искрен. Киара абсолютно се разголи пред Краси с цялото си сърце и душа. Отиде и му каза: Виж, нещата са такива и такива, и ги сложи на масата. Колко е честно и колко е красиво, и как колкото и да се правят каквито и да е постановки, и да си играят, когато има открито сърце и казани думи, как трогват душата, започна Йоко.

Той взима решението, иска да се обърне към нея и предполагам, че в крайна сметка той ще я вземе, допълни Йоана.

Певец също не постави под съмнения чувствата на Киара, и изключи възможността тя да си играе с Краси и да иска отново да му натрие носа.

Много ми хареса как емоционално се откри Киара, призна в „Преди обед“ Лазар.

А инфлуенсърът Матего добави: В момента гледаме прехода от стария към новия живот на Краси.

