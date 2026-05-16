Йонас Вингегор спечели Джиро д'Италия

кадър: фейсбук

Йонас е крал, а Джиро д'Италия, което тази година мина и през България, е на крака, за да аплодира Вингегор — датският шампион, когото дори Погачар определя като най-великия катерач на планетата! На митичния Блокхаус — свещената планина на Абруцо в сърцето на Национален парк Майела, където на 31 май 1967 г. великият Еди Меркс поставя началото на легендата Канибала, Йонас Вингегор бе над всички.

Безмилостен и недостижим. Датчанинът покори и съперниците, и свирепия насрещен вятър, превръщайки седмия етап в собствена сцена на величие, предава Бтв спорт.

29-годишната суперзвезда на Висма-Лийз а Байк триумфира в епичния седми етап от Джирото — 245-километровото изпитание между Фирмия и Блокхаус, което предложи първия истински сблъсък на титаните в планината. Вингегор спря хронометрите на 6:09.15 часа и изпрати ясно послание към всички фаворити — кралят на изкачванията е тук.

Само 13 секунди след него финишира австриецът Феликс Гал от Декатлон, а третото място остана за австралиеца Джей Хиндли от Ред Бул-Бора, който спечели спринта на преследвачите на 1:02 минути зад победителя.

Кулминацията на деня бе жестокото 10-километрово изкачване към връх Блокхаус — 1665 метра надморска височина...

Финалът бе за историята. В подножието на Блокхаус машината на Висма заработи безупречно, а темпото на хората на Вингегор буквално взриви групата на фаворитите. Розовата фланелка на Еулалио започна да губи позиции 5,5 километра преди края, когато темпото вече бе нечовешко.

После дойде моментът на шампиона. В последните пет километра Йонас Вингегор атакува. Единствено Джулиано Пелицари опита да отговори, но 4 км преди финала датчанинът включи следващата скорост и остави всички зад себе си. С убийствен ритъм нагоре и въпреки бруталния насрещен вятър, той пресече финалната линия като абсолютен господар на Блокхаус.

Въпреки доминацията на Вингегор, португалецът Афонсо Еулалио успя да запази розовата фланелка с общо време 30:59.23 часа. Датчанинът вече е втори в генералното класиране на 3:17 минути, а Феликс Гал е трети на 3:34.

В събота Джирото продължава с осмия етап между Киети и Фермо — 156 километра без големи изкачвания, но след демонстрацията на Вингегор цяла Италия вече гледа към планините с едно име в съзнанието си - Йонас.

