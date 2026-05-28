Йончева за акцията в Кърджали: Недопустима демонстрация на сила

Евродепутат изригна с остър коментар по темата на деня.

„Недопустима демонстрация на сила срещу политическо лице“ – така евродепутатът Елена Йончева определи във Фейсбук днешната акция срещу кмета на Кърджали Ерол Мюмюн.

По думите ѝ въоръжени служители са влезли в кабинета на кмета, за да го изведат за разпит и да извършат претърсване на помещенията.

Разпитват кмета на Кърджали заради обществена поръчка за над 5 млн. лева

„Властта използва правомощията си за натиск и сплашване. Внушава се виновност“, заявява Йончева в позиция по случая.

Тя подчертава, че законовите права на всеки български гражданин, включително принципът за невинност до доказване на противното, трябва да бъдат спазвани.

Според нея върховенството на правото не бива да се използва за политически цели.

„За пореден път се налага да информирам Комисията за гражданските свободи, правосъдието и вътрешните работи в Европейския парламент за натиск и полицейски произвол в България. Това означава системност“, посочва още Йончева.

Тя допълва, че следи развитието на случая и ще запознае колегите си в Брюксел с последващите действия по казуса.

„Законът не може да се използва за преследване на политически опоненти“, заявява още евродепутатът, цитиран и от novini.bg.

