Йонко Иванов: Подаряваме коли с по 500 конски сили на млади хора и после се чудим защо стават тежки катастрофи

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Поредните импотентни мерки. Така председателят на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка определи мерките на държавата за повишаване на пътната безопасност в предаването „Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Той настоя за дългосрочна визия вместо кампанийни мерки. „Първо трябва да бъде изградена стратегия за пътната безопасност, съобразена с европейските директиви и с хоризонт от 10-15 години. След това трябва да се намери човекът, който да я изпълнява чрез конкретни мерки. В момента действаме на парче и резултатите го показват."

Той посочи като пример тежката катастрофа на "Челопешко шосе" преди седмица и обърна внимание на проблемите с инфраструктурата и липсата на видимост по опасни кръстовища. "Говорим за скорост, наркотици и нарушения, но никой не обръща внимание на средата, в която се случват тези катастрофи. Има места с ограничена видимост и нерешени инфраструктурни проблеми, за които се знае от години."

Според Иванов трайно подобрение може да има само, ако обществото промени отношението си към движението по пътищата. "Трябва да променим манталитета в семейството, в училището и в обществото. Не може да подаряваме автомобили с по 500 конски сили на млади хора и след това да се чудим защо стават тежки катастрофи. Превенцията започва много преди полицейската проверка."

Богдан Милчев от Института за пътна безопасност заяви, че в момента се намираме в преломна точка. „Ако досега сме били в модела на споделената безотговорност, сега трябва да изградим верига на отговорности. Това означава министър-председателят да намери човек, на когото да делегира отговорността за състоянието на пътната безопасност. Ключовият проблем е кой носи отговорност не за конкретните катастрофи, а за цялото състояние на пътната безопасност и за неуспехите. Този човек трябва да изготви оценка на риска, през който да се харчат парите. Не може да решим нито един проблем в пътната безопасност без пари, а парите в момента са под контрола на АПИ", обясни той, пише cross.bg.

Според него проблемът не може да бъде решен само чрез повече контрол и санкции. "Наказателната репресия вече е изчерпана като инструмент. Няма значение дали полицаите са на пътя или в канцелариите. Няма значение дали правите поредната акция. Това няма да промени голямата картина. Необходим е съвсем различен подход.

Редактор "Екип на Петел",

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