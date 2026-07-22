Йордан Божилов: Обществото трябва да знае защо приемаме самолетите на САЩ

Кадър бТВ

Разполагането на американски самолети в авиобаза Безмер не създава непосредствен риск за България, но изисква активна комуникация с обществото. Това заяви директорът на Софийския форум за сигурност и бивш заместник-министър на отбраната Йордан Божилов.

Повод за разговора стана решението на Народното събрание да одобри пребазирането на американските самолети от летище „Васил Левски“ – София в авиобаза "Безмер".

Според Божилов едно от най-важните задължения на държавата е своевременно да информира гражданите за подобни решения.

Той припомни, че е участвал в преговорите по Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната между България и САЩ през 2006 г. и тогава лично е провеждал срещи с жителите на населените места около военните бази.

„Информираността на хората е изключително важна. Така се предотвратяват страховете и разпространението на фалшиви новини“, посочи в "Интервюто на деня" по бТВ той.

По думите му подобни решения не се взимат формално, а след анализ на военните, политическите и рисковете за сигурността.

„Няма непосредствен риск за България, но обществото трябва да знае защо държавата е преценила, че това решение е необходимо“, каза Божилов.

Той коментира и реакцията на Иран, като отбеляза, че подобни дипломатически позиции не представляват пряка заплаха за страната.

Според Божилов България не е била юридически задължена да разреши разполагането на самолетите.

„Имаме право да не се съгласим. Но ако откажем, трябва да обясним какви ще бъдат последствията. Ако се съгласим – също трябва ясно да кажем защо и какви стратегически ползи очакваме“, подчерта той.

По думите му страната трябва да води разговор със Съединените щати за развитието на двустранните отношения, като фокусът не бива да бъде единствено върху конкретни сделки, а върху дългосрочните стратегически интереси на България.

Редактор "Екип на Петел",

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