Йордан Божилов: Радев няма да е новият Орбан в ЕС

Кадър БТВ

И преди руски духовни лица са влизали в санкционни списъци на ЕС, патриарх Кирил не е изключение. Това заяви пред БТВ бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов. Той подчерта, че все още когато го питат дали ще бъдем наследник на Унгария в гласуванията в ЕС за войната, отговаря, че няма, цитира Таралеж.

Коментарът той направи след изказването на премиера Румен Радев от Брюксел, че ако патриархът не бъде изваден от санкциите на ЕС, ще наложим вето.

Положителните ефекти от постигнатото примирие между САЩ и Иран вече започват да се забелязват, макар и все още да не са достигнали до европейските пазари. Това заяви Йордан Божилов, директор на Софийския форум за сигурност и бивш заместник-министър на отбраната.

„Оптимизмът вече се наблюдава. Гледах спада на цените на суровия петрол. Бележи спад на нива от март месец, почти началото на войната“, посочи Божилов.

По думите му поевтиняването няма да се усети веднага от потребителите, тъй като процесът по транспортиране и преработка на суровината изисква време.



„Тепърва започнаха корабите да излизат от Ормузкия пролив. Това означава, че те трябва да достигнат до рафинериите, да разтоварят, да се преработи и чак тогава новите продукти ще стигнат и до нас.“

Според него войната между САЩ и Иран е претърпяла сериозна промяна в целите си по време на 108-дневния конфликт.

„Самата война претърпя доста промени от гледна точка на целите, които си поставяха. Последната цел е най-важната – отварянето на протока за кораби.“

Божилов предупреди, че все още е рано да се говори за устойчив мир.

„Много от точките, 14 точки, които са договорени, са доста общо формулирани и, както казваме, дяволът е в детайлите.“

Той посочи, че първите преговори, които е трябвало да се проведат в Швейцария за уточняване на техническите параметри по изпълнението на споразумението, са се провалили.

„Просто няма готовност. Предполагам, че и от двете страни.“

Според него сред ключовите въпроси остават бъдещето на иранската ядрена програма, механизмите за контрол и ролята на международните институции.

„Кои ще бъдат гарантите? Как ще се верифицира това нещо? Какво става с вече обогатения уран? Ще има ли Иран възможност да използва центрофуги в бъдеще за обогатяване?“

Божилов припомни, че през 2015 година е било постигнато международно споразумение за ядрената програма на Иран, в което са участвали постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН и Германия, а контролът е бил осъществяван от Международната агенция за атомна енергия.

„Това са детайли, които ще отнемат много време да се договорят.“

Той подчерта, че контролът върху Ормузкия проток остава най-силният коз на Техеран: „Отварянето на протока или контролът върху търговските пътища в Ормузкия проток са най-силният коз на Иран.“

По думите му президентът на САЩ Доналд Тръмп е под натиск да покаже реални резултати предвид предстоящите избори: „Доналд Тръмп бърза да постигне реални резултати предвид предстоящите избори в САЩ“.

Въпреки това Божилов подчерта, че основният въпрос остава свързан с недопускането на нови държави до притежание на ядрено оръжие.

„Има договореност, приета в международен мащаб, че ядрено оръжие, извън вече страните, които го притежават, не трябва да се разработва. Това е ключово въобще за глобалния мир.“

Според него именно по този въпрос е необходима силна международна подкрепа, включително от страна на Европейския съюз.

„Обединяването на всички страни, и тук ключова е ролята на Европейския съюз и на европейските държави като Франция, Германия и Великобритания, именно в това да се покаже, че има единство по отношение на ядреното оръжие.“

Редактор "Екип на Петел",

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