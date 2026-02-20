Йордан Иванов, ДСБ за случая "Петрохан": "Чудовищна гавра с паметта на жертвите" са твърденията за връзки с партията

кадър: БНТ

Йордан Иванов от "Демократи за силна България" коментира в студиото на "Панорама" темата за служебното правителство, отхвърляйки твърденията, че то е свързано с неговата политическа сила.

"Кабинетът е на Гюров, назначен от Йотова. Толкова е просто. Този кабинет е кратък, но има критично важен мандат с огромни обществени очаквания за провеждане на честни избори", каза Иванов.

Той категорично отрече партията му да е предлагала кадри:

"Аз съм заместник-председател на "Демократи за силна България". Никога, по никакъв повод, никой от нашата партия не е говорил с господин Гюров и не е подавал имена за назначаване в служебния кабинет."

Според него, фокусът трябва да бъде върху задачите пред правителството:

"По-важни са какви са задачите пред този служебен кабинет. А именно да проведе честни избори, да спре контролирания и купения вот, да спре контрола на вот през социални помощи, да спре контрола на вот през раздаване на дърва, нещо, което правят горските стопанства страшно дълго време."

В отговор на въпрос за евентуална бъдеща коалиция с президента той заяви:

"От гледна точка на позициите на господин Радев като държавен глава, нашата оценка на нашата политическа сила е, че те не просто са притеснителни, те са опасни за бъдещето на България. Те са в разрез с нашата координатна система за провеждане на външна политика."

Иванов предупреди в ефира на БНТ и за по-широк политически риск:

"Съществува реален риск за първи път в модерната история на България в 52-ото Народно събрание да се изгуби европейското мнозинство. Не говоря за управляващото мнозинство. Говоря за европейското мнозинство."

Той подчерта, че компромис е възможен, но не и по ключови теми:

"Компромис не е мръсна дума. Но компромис с геополитическата ориентация на страната, с националната сигурност и с фискалната стабилност ние не можем да направим."

По темата за случая "Петрохан" Иванов определи твърденията за връзки с партията му като "чудовищна гавра с паметта на жертвите" и "чудовищно неуважение към близките на жертвите". Нищо не крием и искаме пълна публичност за всичко, което се е случило там, добави той.

