Йордан Иванов, ПП-ДБ: Държавата е като семейство на бързи кредити

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

ПП-ДБ имат поне три искания към новия бюджет - държавната администрация да се съкрати с 15%, служителите в пенсионна възраст в МВР да бъдат освободени и държавните служители да си плащат осигуровките. Това каза по Нова нюз депутатът Йордан Иванов.

„През годините ГЕРБ си отгледа администрация, която да гласува за тях, затова искаме съкращения”, обясни той.

Според него финансовата програма е удар срещу средната класа в България, защото на практика тя ще поеме тежестта на новите повишения на заплатите в държавните структури. По повод обяснението, че това е зададено от бюджетите на Асен Василев, Йорданов коментира, че не може бившият финансов министър да е виновен за всичко.

„Целта на бюджета да се харчи мащабно през следващата година, без да се правят никакви реформи. Държавата е като семейство, което кара на бързи кредити”, коментира депутатът.

