Йордан Матеев, Форбс: С този бюджет и Господ не може да ни спаси от Гръцки сценарий - безработица, спад на доходите и дълги години страдание

Защо ни вдигат данъците? Тази графика на ИПИ показва, че правителството предлага най-левия бюджет откакто сме пазарна икономика, пише Йордан Матеев от Форбс България*.

Разходите на държавата са с цели 9% от БВП по-високи от средното им ниво за последните близо три десетилетия. Проблемът е, че колкото и да вдигат данъците, не могат да покрият този скок на разходите, защото кривата на Лафер работи в обратната посока, особено ако данъкоплатците смятат, че парите им се крадат, вместо да отиват за подобряване на публичните услуги. Някои ще започнат да прилагат схеми за избягване на плащането на данъци, други ще насочат инвестициите си в чужбина, а трети ще напуснат страната, каквито индикации вече виждаме.

И нито еврозоната, нито Господ ще ни спаси от гръцкия сценарий - безработица, спад на доходите, драматични преговори с МВФ и другите кредитори и дълги години страдание.

*Йордан Матеев е икономически журналист, издател и социален предприемач. От 2010 до 2018 е главен редактор, а от 2019 е издател на Forbes България.

