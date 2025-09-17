Йордан Цонев: Проверих мотивите на вота с ChatGPT, плагиатствани са

кадър Народно събрание

редактор Веселин Златков

Вотът на недоверие е парад на лицемерието, това заяви депутатът от ДПС Йордан Цонев. Той витиевато обясни, че лицемерието на ПП-ДБ е най-голямо от всички вносители на вота, защото те били синове и дъщери на бивши комунистически функционери.

Бузите на тоталитарните диктатори не бяха изсъхнали от целувките на Дайновци и Прокопиевци, когато се обявихте за демократи и се прегърнахте със Сорос, заяви депутатът от „Новото начало”.

Цонев заяви също, че е пуснал текстът на мотивите за вота в ChatGPT за проверка, а изкуственият интелект отвърнал, че това не е оригинален текст, а е плагиатстван.

Точно Делян Пеевски свали маските на лицемерието ви и не ви позволи да завладеете държавата, затова фиксацията ви върху него е разбираема, каза още депутатът.

