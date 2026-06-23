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Йордан Цонев напуска политиката

23.06.2026 / 12:46 2

Снимка Булфото

Виден политик взе важно решение.

Йордан Цонев обяви за NOVA, че се оттегля от политиката след близо четири десетилетия обществена и партийна дейност. По думите му той сам е помолил да бъде освободен от всички постове.

Решението му идва седмица след промените в ръководството на ДПС, сред които и освобождаването му от поста заместник-председател на партията и от членството му в Централното оперативно бюро.

Цонев не успя да влезе в 52-рото Народно събрание, въпреки че беше водач на листите във Варна и Велико Търново. Той беше народен представител в 12 парламента.

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Коментари
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уйчо (преди 16 секунди)
Рейтинг: 133071 | Одобрение: 8986
Достатъчно е спестил, не го мислете. Българи в турски схеми заслужават само едно. Сетете се какво.
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MrBean (преди 19 минути)
Рейтинг: 227804 | Одобрение: -2166
Без извинение-да му е яко думите!

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