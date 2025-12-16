Йордан Цонев пред президента: Този парламент е приключил своя живот

Снимка: Булфото

"Събитията, които се случиха, ни показаха, че този парламент е приключил своя живот. Ще подкрепим удължителния бюджет". Това заяви Йордан Цонев от "ДПС - Ново начало" по време на консултациите при президента Румен Радев, който посрещна представителите на формацията с думите: "Вие не сте част от управляващата коалиция, но винаги сте изразявали своята подкрепа и сте крепели това управление с ясната позиция, че не трябва да има скоро избори. Смятате ли да продължите тази ваша теза и да търсите продължаване на живота на 51-то Народно събрание, макар и в друга управленска конфигурация".

"Ние подкрепяхме това управление предвид и на важните събития, които предстояха пред страната - въвеждането на еврото като единна валута и в България, излизането от финансовите дисбаланси, в които се намираше страната, геополитическата обстановка, която с тази война никак не е благоприятна за Европа и за нас особено. Това беше нашето разбиране при подкрепата на този кабинет. Не сме участвали в управлението с постове, за да е ясно, че подкрепяме правителството по тези причини, а не по властови", отговори му Цонев, цитиран от БНР.

"От години ДПС настоява за машинно гласуване", каза още той.

Цонев припомни, че от партията на Делян Пеевски са дали своята подкрепа с ясното съзнание, че продължаващата през последните години криза е трябвало да намери своето решение.

"Ние сме го подкрепяли за политики и не сме участвали в изпълнителната власт", припомни Йордан Цонев.

По думите му 51-ото Народно събрание безспорно трябва да осигури промени в Изборния кодекс, които да осигурят още по-прозрачен процес.

"Продължаваме да настояваме за машинно гласуване, но не с тези машини, които са компрометирани напълно. Искаме сканиращи и преброяващи машини, искаме машинно гласуване без компрометираните "мадуровки", заяви Цонев.

Според Йордан Цонев няма друга опасност от въвеждането на еврото освен спекулата.

"Практически сме в еврозоната", заяви той.

"Дефект е, че не приехме редовен бюджет", заключи депутатът от "ДПС – Ново начало".

По-рано през деня президентът се срещна представители на "Възраждане".

Лидерът на партията обяви: "Няма какво да губим времето на хората. Смятаме, че избори през март са постижими".

Вчера държавният глава разговаря с представители на първите две политически сили в парламента - ГЕРБ - СДС и "Продължаваме промяната - Демократична България", които заявиха, че няма да се опитват да съставят ново правителство в 51-ото Народно събрание.

