Йордан Цонев при президента: Парламентът е мъртъв, да правим избори, но с нови машини

Втори ден продължават консултациите при президента Румен Радев след като правителството на Росен Желязков подаде оставка под натиска на мащабни протести в цялата страна. Вчера в президентството се проведоха срещите с ГЕРБ и ПП-ДБ като първа и втора политическа сила, а днес Радев вече прие на консултации „Възраждане“, а сега е рад и на „Ново начало“.

Вие не сте част от управляващата коалиция, но сте крепили това управление с ясната позиция, че не трябва да има избори, а стабилно правителство с цял мандат. Така че вие сте в дълбочината на процесите в парламента и обществото. Но продължавате ли тезата си с търсене на нова конфигурация в рамките на това Народно събрание, попита представителите на Ново начало президентът Румен Радев.

Така е, ние подкрепяхме това управление, за да намери политическата криза своето решение, особено от гледна точка на въвеждането на еврото, геополитическата обстановка, финансовите дисбаланси. Това беше нашето разбиране при подкрепата на този кабинет. Не сме участвали в управлението с постове, коментира Йордан Цонев.

Събитията обаче ясно ни показаха, че този парламент е приключил своя реален политически живот. По наше мнение обаче трябваше да има редовен, нормален бюджет, а не удължителен, но ще го подкрепим. Безспорно парламентът трябва да осигури такива промени в Изборния кодекс, за да имаме по-прозрачни избори. Ние ще чуем всички предложения, но знаете, че от години настояваме за машинно гласуване, но не с тези машини, които са компрометирани. Ние настояваме за преброяващи машини, за да не се случва този хаос с протоколите, коментира още Цонев.

Активно ще участваме в измененията на Изборния кодекс. В заключение ще кажа само, че Германия отмени машинното гласуване с основен аргумент, че след това процеса не може да бъде коригиран. Така че това е нашия отговор за машинното гласуване, уточни той.

Редовният бюджет трябваше да подпомогне бизнеса, хората и общините при приемането на еврото. Не беше обаче добре комуникиран нито с обществото, нито със социалните партньори. Няма такова нещо като лош или единствен бюджет. Твърдя, че първия бюджет беше по-добър от втория, а втория е по-добър от удължителния, обясни Цонев.

