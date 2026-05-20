Йордан Йовков или есе на тема "Авторитетите днес" на матурата по БЕЛ

Булфото

Интерпретативно съчинение на тема „Пътят към себе си“ по „Песента на колелетата“ на Йордан Йовков и есе "Авторитетите днес" се паднаха за последната задача на задължителната матура по български език и литература, на която се явяват днес 12-класниците.

Зрелостниците избират по кой от двата варианта да пишат, предаде бТВ.

На матурата се явяват над 50 000 12-класници. Изпитът започна в 8:30 ч. и е с продължителност 4 астрономически часа. Рано сутринта беше генериран вариант №8.

Матурата включва 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи със свободен отговор, две с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе).

Проверяват се знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст и за извличане на информация. Максималният брой точки на този изпит е 100.

Втората задължителна матура, за която учениците избират предмета, е на 22 май.

