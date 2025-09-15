Йордан от „Диви и красиви”: Рева като магаре веднъж в месеца

кадри Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Победителят в първия сезон на риалитито „Диви и красиви” разказа по Нова телевизия за живота си без крак, след като преживя ужасна катастрофа с мотор. При опит да изпревари учебен автомобил той пада и прекарва 17 дни в кома.

„Нямах категория за този мотор, но съм карал и преди. Това е огромна глупост, признавам си. Дали това е довело до катастрофата? Не знам, но си понесох всички последствия - и юридически, и здравно”, разказа Йордан Крачунов.

„Има гласове в главата, които ми повтарят, че съм провал, но се боря с тях. Рева като магаре по един път в месеца”, призна риалити героят. Той добави, че е преосмислил предишната си слава след всичко, което му се е случило.

„Щях да си отида като куче, щяха да жалят за мен месец-два. А мъката щеше да остане за близките ми”, коментира Йордан. Той съобщи също, че се е заел да създаде фондация „Крачка напред”, която да помага на хора, попаднали в сходна ситуация.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!