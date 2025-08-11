Йордан пред БТВ: Работя като мъжки екскорт, нападнаха ме в дома ми

Кадър БТВ

Екшънът стана до Лъвов мост, полицията дошла за 7 минути

35-годишен е нападнат в дома си в центъра на София, в района на Лъвов мост. Нападението е било заснето от охранителни камери на сградата.

8 души нахлуват в нея, няколко от тях нахълтват в жилището. След това се чуват и викове за помощ.

По думите на нападнатия Йордан Йорданов (на снимката) това се е случило на 7 август малко преди полунощ.

"Чу се много силен звук, нямах никакво време да реагирам - да отворя апликацията, да видя отпред кой е. Влязох в банята, бях се заключил, звъннах на 112", разказа Йорданов пред бТВ.

По думите му входната врата е била отключена, защото той никога не я заключвал.

Йордан успял да се заключи в банята, а по вратата на помещението се виждат следи от нож.

"Бях много уплашен, виках за помощ. Не знаех какво се случва, не знаех кои са тези хора", сподели 35-годишният мъж.

Според него нападението е било добре планирано и организирано.

Полицията се отзовала на сигнала за 7 минути. Още преди това нападателите са избягали.

"Моята работа е като мъжки ескорт", казва Йорданов. Без да навлиза в излишни уточнения относно естеството на професионалните му ангажименти.

Днес той ще подаде жалба в прокуратурата. В ход е разследване.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!