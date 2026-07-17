Йорданка, която върна изгубен в тоалетната портфейл със 7 хиляди евро: Този горе гледа. Всичко се връща

Кадър БТВ

Жена от Раковски намери изгубен портфейл със 7000 евро и документи и само няколко часа по-късно успя да го върне на собственика му. Историята на Йорданка Генчева се случва преди дни на пазара в града.

Генчева разказа, че е открила портфейла напълно случайно в тоалетна.

„Влизам в третата кабинка и гледам долу черен портфейл. Взимам го, влизам в моята стаичка, гледам вътре сумата и документи, много документи“, разказа тя.

Жената първо опитала да се свърже със своя работодател, но след като не успяла, започнала сама да търси начин да открие собственика.

„Почнах да търся. Прегледах първо парите. Взех да гледам документите и най-случайно попаднах на адреса, където моята зълва Радка Катарска е омъжена в Калояново“, обясни Генчева.

В портфейла тя открила информация, която помогнала да стигне до притежателя му. Чрез свои близки успяла да се свърже със семейството, свързано с посочения адрес.

Оказало се, че собственикът на портфейла живее в Германия и вероятно е бил в България на гости или почивка.

Междувременно той вече бил подал сигнал в полицията за изгубения портфейл.

Предаването на портфейла станало в районното управление в Раковски. Собственикът, който не говорел добре български, получил помощ от преводач.

„Дадох му портфейла. Много доволен беше човекът“, разказа жената.

Тя допълни, че за нея най-важното било да върне не само парите, но и всички документи.

„Аз цяла вечер не съм спала, като си мисля за тези хора. Това са много документи. Това са и пари вътре, има сума. И важното е, че той е от Германия дошъл“, каза тя.

За постъпката си Йорданка Генчева получила грамота от полицията. Тя разказа, че нито за момент не е обмисляла да задържи намерените пари, въпреки че самата тя има финансови затруднения.

„Аз имам кредити. Нямах изобщо намерение да не ги върна тези пари. Аз не ги искам“, категорична беше тя.

„Те са негови, не са мои. Това не значи, че аз, като ги намеря, ще ги присвоя. Не мога да го направя. Невъзможно“, допълни Генчева.

След като историята ѝ стана публична, близките ѝ изразили гордост от нейната постъпка.

„Сестра ми каза: „Гордея се с теб. Ако бяха живи мама и татко, щяха да се гордеят с теб“, разказа жената.

Йорданка Генчева заяви, че винаги е вярвала, че човек трябва да постъпва правилно.

„Каквото и да намерите, недейте да бъдете алчни. Този горе гледа. Рано или късно си го връща. Дайте каквото е нужно“, каза тя.

Редактор "Екип на Петел",

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