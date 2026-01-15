Йорданов: От 2021 г. насам не е воден разговор за проблемите в системата за колективно управление на права

Снимка: Булфото

Аз съм в тази комисия от 2021 г. и едва сега се води реален разговор по тази тема. Това каза председателят на Комисията по културата и медиите Тошко Йорданов (депутат от „Има такъв народ“) на днешното заседание, на което бяха разгледани установени дефицити в действащата система за колективно управление на права, произтичащи от липсата на утвърдена тарифа за препредаване на аудиовизуални произведения, включени в телевизионните програми.

На заседанието присъстват представители на Министерството на културата, „Филмаутор“, Алианс на технологичната индустрия, „Музикаутор“, Българска асоциация на музикалните продуценти (БАМП), „Артистаутор“ и ПРОФОН.

По думите му проблемът не е нов, а натрупван с години, без да бъде поставян открито или решаван навреме. Йорданов беше категоричен, че фактът, че страните не могат да се разберат помежду си, не може автоматично да се прехвърля като отговорност към Министерството на културата, посочва БТА.

„По закон вие трябва да се разберете помежду си. В момента Министерството решава проблем, който вие сте създали“, подчерта той.

Според него проблемът е, че при такива решения някой трябва да носи отговорност „при вземането на такива решения, а няма човек в министерството, който да иска да поеме отговорност и да каже това ще е толкова, защото ще бъде обруган отвсякъде“.

Йорданов допълни, че темата е придобила политически характер, не по инициатива на комисията, а защото част от участниците в спора са потърсили политическа намеса чрез официални писма. „Разговорът стана политически, защото вие го пожелахте“, каза той.

Йорданов отбеляза, че като автор се намира „от другата страна“ на барикадата. „И с г-н Дилов, ако получавахме парите, които трябваше да получаваме, щяхме да идваме тук за разнообразие. Ей така, да видим какво става. От друга страна, не може да се правят изявления да се вкара методологията само на едната страна. Има две страни. Няма как само едната страна да поставя условия“, каза още председателят на Комисията по културата и медиите в Народното събрание.

