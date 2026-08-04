Йотова: България е една от най-сигурните дестинации, няма никакви заплахи

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България е една от най-сигурните дестинации в много отношения, няма никакви заплахи от страна на конфликтите както в Европа, така и в Близкия изток. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти.

Няма никакви заплахи за хората, които избират страната ни за почивка или културен туризъм, посочи още тя. По думите ѝ България има и едни от най-сигурните граници в Европейския съюз, пише novini.bg.

Според нея по-слабият туристически сезон има обективно обяснение. "Нека се поинтересувате колко полети бяха отменени заради конфликта в Близкия изток, включително на големи авиокомпании. Това естествено оказва влияние не само върху морския туризъм, но и върху културния туризъм като цяло. На България продължава да ѝ липсва туристическа реклама. Не говоря за красиви клипове, в чиято художествена стойност понякога се съмнявам. Говоря за истинския разказ за България - за историята, културата и местата, които ни правят уникални", добави още президентът.

Йотова е на посещение в археологическия комплекс "Перперикон" по покана на проф. Николай Овчаров. Археолозите представиха масивен каменен саркофаг в разкрития по-рано каменен мавзолей тип "ротонда" от късноримската епоха.

Това е четвъртото ми посещение тук и всеки път виждам как комплексът буквално изниква пред очите ни. Не познавам друго място в Европа, където на едно място могат да се проследят седем хиляди години история, седем исторически периода и пет цивилизации. Перперикон заслужава много по-голяма международна популярност. В Европа няма друг такъв археологически обект, каза още президентът Йотова.

И добави: "Тук всяка цивилизация е избирала едни и същи свещени места. Пласт след пласт се изграждат различни религиозни култове - от най-древните времена, през тракийския период, античността и християнството. Това е феномен, който заслужава да бъде разказван".

"Аз лично смятам, че това място има особена енергия. Всички ние сме стъпили на свещена земя, която заслужава много повече хора да научат и да разказват за нея", каза още Илияна Йотова.

Редактор "Екип на Петел",

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