Йотова: България очаква Северна Македония да изпълни европейските критерии за членство в ЕС

Снимка Пресцентър Президентство

България очаква от Република Северна Македония да изпълни европейските критерии за членство в Европейския съюз. Това заяви държавният глава Илияна Йотова на среща с президента на Северна Македония Гордана Силяновска – Давкова. Двете разговаряха в рамките на Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, чийто домакин беше президентът Йотова.

Държавният глава изтъкна, че РСМ трябва да изпълни подписаното от самата нея френско предложение от 2022 г., което стана общоевропейска позиция за присъединяването на Република Северна Македония към ЕС. Илияна Йотова подчерта, че това са европейски критерии за членство, а не български изисквания. За да започне преговори, Скопие трябва да изпълни ангажиментите си, като впише българите в своята Конституция. Президентът Йотова настоя да се спазват правата на македонските българи и да се сложи край на езика на омразата в Северна Македония, пише novini.bg.

В разговора, в който участваха и българският заместник-министърът на външните работи Иванка Ташева и външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски, държавният глава постави въпроса за необходимостта от лечение за пострадалата при катастрофа 23-годишна Ива Михайлова. Тя е с отнети документи за самоличност заради разследването, което се води за катастрофата, и няма право да напуска Кочани, а има нужда от лечение в България.

Редактор "Екип на Петел",

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