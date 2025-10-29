Йотова: България в момента има нужда от интелигенцията си за взимането на национални решения

снимка Прессекретариат на държавния глава

Трудните времена, в които живеем, имат нужда от връщането на хуманитаристите, от хората на науката, от интелигенцията във взимането на националните решения. Те не са хора с луксозни идеи и професии, чрез тях говори мъдростта на вековете. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова при представянето в Гербовата зала на президентската институция на сборника „Азбука. Език. Идентичност“.

Изданието съдържа докладите от втория Международен форум за кирилицата, проведен през 2024 г. по инициатива на вицепрезидента и с подкрепата на Министерството на образованието и науката. Тогава в София и Пловдив над 30 известни учени слависти от 11 държави заедно със свои български колеги дискутираха значението на славянското наследство, неговото опазване и разпространение в съвременния свят, както и ключовата роля на България за създаването на третата християнска цивилизация – славянската.

Първият Международен форум за кирилицата „… И ний сме дали нещо на света“, проведен през 2022 г., събра знакови учени от 12 държави. Негов акцент беше приносът на българската държава за създаването и разпространението на кирилската азбука и за мисията ѝ да свързва Изтока и Запада, както твърди японският проф. Шигейоши Мацумае.

На събитието в Гербовата зала, на което присъстваха част от авторите на научните доклади от България, посланици на родните държави на чуждестранните участници и представители на научните среди, вицепрезидентът Йотова обяви организирането на третия Международен форум за кирилицата през месец март догодина. „Имаме нужда да говорим за кирилицата във време на предизвикателства, които поставят технологиите, изкуственият интелект, опростяването на езиците. Да преосмислим как опазваме културното си наследство, да живеем с мисълта, че то е жива част от съзнанието и живота ни. Да говорим за славянските езици в епоха на сблъсъци и войни“, посочи вицепрезидентът.

Знак на форума отново ще бъде буквата „Б“. „Уникална е буквата „Б“, има я само в българската азбука. С нея започват и най-ценните думи – България, Бог, благодаря, благоденствие“, заяви Йотова.

Вицепрезидентът посочи в изказването си, че книжовността, писмеността и културата свързват хората. „Ако човечеството върви само по пътя на формулите, алгоритмите, изкуствения интелект, на роботизирането, на униформеното общуване – накъде отиваме? Нуждаем се от мъдростта на вековете, събрана в голямото културно наследства на антична Гърция и древен Рим, на Средновековна Европа, дългата история на православна България. В древните факти можем да открием и нашето съвремие, ненаучените уроци, но и нужните ни самочувствие и енергия“, подчерта Илияна Йотова.

„Опитват се да ни заглушават и с неособено дружелюбни идеологически доктрини. Съперничеството се простря и върху историята, но те не работи за развитието, омърсява изворите и светците на славянската грамотност“, изтъкна вицепрезидентът. „Ние не превземаме чужди територии, далеч сме от маниакални идеи за величие, защото сме убедени в мощта на българската държава и нашето огромно духовно наследство“, посочи вицепрезидентът.

Официалното представяне на сборника „Азбука. Език. Идентичност“ беше организирано и по повод предстоящия Ден на народните будители, предаде Дарик.

