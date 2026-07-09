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Йотова: Благодарни сме за ценния "капитал", който Надежда Захариева ни завеща

09.07.2026 / 15:21 1

През целия си творчески път Надежда Захариева остана вярна на словото. На словото, което носи надежда, съхранява човешкото и прави света по-добър. Тя вярваше, че мисията на поета е да променя към добро душата на поне един човек. Това заявява президентът Илияна Йотова в съболезнователен адрес до семейството и близките на поетесата Надежда Захариева.

Държавният глава определя Захариева като голям талант, отдаден културен деец и активен общественик. Илияна Йотова отбелязва, че със своите с стихове, книги и песни тя е успяла да докосне сърцата на поколения българи и да остави голямо духовно наследство.

„Нейната поезия, белязана от искреност, чувствителност и дълбока човечност, се превърна в утеха, вдъхновение и съпреживяване за многобройните й почитатели“, заявява още президентът.

Йотова допълни, че като автор на едни от най-популярните текстове в българската музика, Надежда Захариева е успяла да даде думи на любовта, вярата и болката, които ще останат във времето.

„Моите написани думи са моят „изстрадан земен капитал“, казваше тя. Благодарни сме за ценния „капитал“, който ни завеща“, пише още държавният глава.

 

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Коментари
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MrBean (преди 15 минути)
Рейтинг: 230271 | Одобрение: -2049
Добре и точно казано...Мир на душата на Н.Захариева...

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