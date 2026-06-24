Йотова: Достойните хора са тихи, но успехите им говорят шумно за тях

Снимка Пресцентър Президентство

Достойните хора са тихи, не обичат прожекторите и светлините, трудът им не е шумен, но успехите им говорят шумно. Това заяви президентът Илияна Йотова, която участва в церемонията по награждаване на инициативата „Достойните българи“. Медийната платформа „24 часа“ провежда от 2003 г. кампанията „Достойните българи“, която отличава хора, помогнали за спасяване на човешки животи, подали ръка на хора в нужда, популяризирали добрия пример и прославили страната ни с успехите си.

Държавният глава връчи отличия на Даниел Пеев – Дънди и Десислава Костадинова. 12-годишната Десислава Костадинова от Варна е събрала от продажбата на изработени от нея гривнички над 1500 евро за лечение на 5-годишно дете, което вече е излекувано. Една от своите гривнички Десислава подари на държавния глава. Даниел Пеев – Дънди е участник и победител в телевизионен музикален формат. Дарява наградата си от предаването за лечението на музиканта Боян Христов.

Държавният глава поздрави всички наградени и подчерта забележителните им биографии и работата им за обществото и за България. По думите ѝ това са хора, които са отворили много широко сърцата си, защото обичат да виждат усмивките от собствените им дела върху лицата на другите.

„Ако трябва да нарисувам картината на България, тя ще бъде в светлите тонове“, заяви Илияна Йотова и посочи, че би изобразила както героите, за които се учи в училище по история и литература, така и достойните наши съвременници. По думите на държавния глава, за да бъде страната ни развита, хората трябва да предават добрината като верижна реакция и да създадат общност от своите мечти и идеали.

Президентът благодари на екипа на медийната платформа „24 часа“ за развитието на инициативата „Достойните българи“. Вие давате глас на най-добрите примери в нашето общество, подчерта Илияна Йотова и открои водещата роля на медиите за популяризирането на доброто.

„Всеки заслужава да му бъде подадена ръка“, заяви президентът, като отбеляза, че тя самата се стреми да помага на хора в нужда, така е възпитана, така възпитава и детето си. „Нека заедно да продължим летописа на достойните българи, защото докато сме хора, доброто никога няма да изчезне“, призова държавният глава.

Редактор "Екип на Петел",

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