Йотова: Голямата ни отговорност е да върнем стойността на дипломацията, мира и човешките права

В тревожното и опасно време, в което живеем, всеки отново определя за себе си свободата. Днес нашият призив е да върнем стойността на дипломацията, стойността на човешките права по целия свят, стойността на мира. Това е и нашата голяма отговорност. С тези думи държавният глава Илияна Йотова се обърна към гостите на традиционния официален прием по случай Националния празник 3 март, на който държавният глава бе домакин в Централния военен клуб в София, съобщават от Президентството. В събитието участва служебният министър-председател Андрей Гюров, представители на изпълнителната и законодателната власт, дипломатическия корпус и други.

В словото си Илияна Йотова подчерта, че 3 март е свещена дата за народа ни, на която България не просто се ражда отново на политическата карта на света, но и възвестява волята, куража, силата и желанието на българите за своя държава след пет века на забвение и мъченичество. „Паметниците днес са свидетелите на историята, но те не са само паметници от гранит и камък. Те са свидетели на величие и слава“, посочи президентът.

Съвременниците днес носим отговорност да завещаем мира на децата и внуците си, така както го направиха и нашите родители на нас, заяви още държавният глава в словото си. Илияна Йотова припомни колко важно за бъдещите поколения е да развиват таланта и потенциала си в условията на устойчив мир и сигурност. „Няма причина и няма кауза, която да оправдае факта, че последните години се раждат деца, които не знаят друго освен пепелищата на войната“, каза още държавният глава и подчерта, че голямата промяна не е по силите на един човек, защото се нуждае от всички нас, където и да се намираме по света. „Най-важно е да бъдем свободни вътре в себе си. Тогава сърцата и душите ще са отворени за добродетелите и ценностите, които ни правят хора“, каза още президентът Йотова.





Държавният глава призова днешният ден и символното значение, което има 3 март, да бъдат възприети като пространство във времето, в което хората ще си подадат ръка в името на надеждата.

„Преди 148 години хора от цяла Европа дойдоха по българските земи за освобождението ни, защото смятаха тази мисия за свещена, но дългът, който ни завещаха, е и ние да имаме своята свещена мисия – мир и просперитет“, заяви още президентът, обръщайки се с думи на благодарност към присъстващите. „Вашето присъствие означава приятелство, означава заедност“, подчерта тя.

